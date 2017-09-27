ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Erzurum Ticaret Borsası

27 Eylül 2017 Çarşamba, 15:34

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında büyükbaş hayvan etinin kilogramı 25-31,80 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG25,0025,0025,00HMS
Et BüyükbaşKG 31,8031,8031,80HTS
Yağlı PeynirKG10,0010,0010,00HTS
Kaşar PeyniriKG 16,0016,0016,00HTS
PatatesKG 0,900,900,90HMS
TereyağıKG 21,0021,0021,00HTS

HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış

İLGİLİ HABERLER
Dadaşların kıtlama çayı Arakanlılara ilaç olacak
YEREL

DADAŞLARIN KITLAMA ÇAYI ARAKANLILARA İLAÇ OLACAK

Doğu Anadolu'da hayvancılığa destek çalışmaları
YEREL

DOĞU ANADOLU'DA HAYVANCILIĞA DESTEK ÇALIŞMALARI

Cezaevi firarileri polisten kaçamadı
YEREL

CEZAEVİ FİRARİLERİ POLİSTEN KAÇAMADI
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Adanaspor maçı hazırlıkları
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR'DA ADANASPOR MAÇI HAZIRLIKLARI
Hasta ve yakınları kitap okuyarak moral bulacak
YEREL

HASTA VE YAKINLARI KİTAP OKUYARAK MORAL BULACAK

Vali Azizoğlu'ndan milli sporcuya ödül
YEREL

VALİ AZİZOĞLU'NDAN MİLLİ SPORCUYA ÖDÜL

FETÖ'nün sözde &quot;önemli abisi&quot;ne 6 yıl 3 ay hapis
YEREL

FETÖ'NÜN SÖZDE "ÖNEMLİ ABİSİ"NE 6 YIL 3 AY HAPİS

Erzurum'da FETÖ'nün &quot;adliye ve cezaevi yapılanması&quot; davası
YEREL

ERZURUM'DA FETÖ'NÜN "ADLİYE VE CEZAEVİ YAPILANMASI" DAVASI
Eski Vali Yardımcısı Boylu'nun &quot;FETÖ&quot; davası
YEREL

ESKİ VALİ YARDIMCISI BOYLU'NUN "FETÖ" DAVASI
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL

ERZURUM TİCARET BORSASI
Uluslararası Tekerlekli Kayak Yarışları
YEREL

ULUSLARARASI TEKERLEKLİ KAYAK YARIŞLARI
FETÖ sanığı eski komisere 6 yıl 3 ay hapis
YEREL

FETÖ SANIĞI ESKİ KOMİSERE 6 YIL 3 AY HAPİS
Buz pistinde evlilik teklifi
YEREL

BUZ PİSTİNDE EVLİLİK TEKLİFİ
&quot;Osman Özköylü'ye ve futbolculara inancımız tam&quot;
YEREL

"OSMAN ÖZKÖYLÜ'YE VE FUTBOLCULARA İNANCIMIZ TAM"
&quot;Banker Bilo&quot; filmi gerçek oldu
YEREL

"BANKER BİLO" FİLMİ GERÇEK OLDU
Doğu Anadolu'da sağanak
YEREL

DOĞU ANADOLU'DA SAĞANAK