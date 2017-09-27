Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında büyükbaş hayvan etinin kilogramı 25-31,80 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|25,00
|25,00
|25,00
|HMS
|Et Büyükbaş
|KG
|31,80
|31,80
|31,80
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|10,00
|10,00
|10,00
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|16,00
|16,00
|16,00
|HTS
|Patates
|KG
|0,90
|0,90
|0,90
|HMS
|Tereyağı
|KG
|21,00
|21,00
|21,00
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış