Kırşehir'deki FETÖ/PDY davası

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 11 sağlık çalışanının yargılanmasına devam edildi.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, örgüt üyeliğinden yargılanan tutuklu sanıklar A.R.G, H.İ.Ş, eski Sağlık-Sen Kırşehir Şube Başkanı N.Y, T.D, Y.G. ile eski Kırşehir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri A.K'nin de aralarında olduğu 6 tutuksuz sanık, avukatları ve yakınları katıldı.

Önceki duruşmada sanıkların savunmalarını alan mahkeme heyeti, 15 tanığı dinledi.

Tanıklar, örgüt toplantılarında gördükleri tutuklu ve tutuksuz sanıkların isimlerini vererek duruşma salonunda teşhis etti. Söz verilen tutuklu ve tutuksuz sanıklar, tanıkların ifadelerini kabul etmeyerek tahliye ve beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı ekim ayına erteledi.

Dava ile ilgili temmuz ayında yapılan tutuklu değerlendirme duruşmasında, tutuklu sanıklar eski Kırşehir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri A.K. ile sağlık çalışanları M.D, T.D. ve S.Y'nin elektronik kelepçe takılarak tahliyelerine karar verilmişti.