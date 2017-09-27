"Uluslararası 15 Temmuz ve Darbeler Sempozyumu"na doğru

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı Doç. Dr. İbrahim Şirin, Kartepe Zirvesi kapsamında bu yıl 26-28 Ekim'de düzenlenecek "Uluslararası 15 Temmuz ve Darbeler Sempozyumu: Küresel Etkileri, Medya ve Demokrasi Sempozyumu"na yerli ve yabancı akademisyenlerin büyük ilgi gösterdiğini bildirdi.

Şirin, yaptığı açıklamada, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kocaeli Üniversitesi ortaklığıyla organize edilecek Kartepe Zirvesi'nde, her yıl Türkiye ve dünyayı yakından ilgilendiren sosyal ve siyasal konuların ele alınmasının hedeflendiğini belirtti.

Türkiye ve dünyadan çok sayıda bilim insanı, entelektüel, siyasetçi ve medya mensubunun katılacağı zirvenin ilk sempozyumunun, "Uluslararası 15 Temmuz ve Darbeler Sempozyumu: Küresel Etkileri, Medya ve Demokrasi" başlığı taşıdığını aktaran Şirin, "Sempozyum yerli ve yabancı akademisyenlerden büyük ilgi gördü. 227 tebliğ başvurusu olan sempozyuma ancak 106'sını kabul edebildik. Eski Avrupa Birliği Genişlemeden Sorumlu Komiseri Günter Verhaugen de sempozyuma katılarak 'Avrupa Birliği ve Demokrasinin Darbelere Karşı Korunma Refleksleri: Küresel Terör ve Darbeler Düzeninde Dil Birliği Mümkün mü?' konferansıyla zirvede konuşma yapacak." diye konuştu.

Şirin, Amerika, İtalya, İngiltere ve daha birçok ülkeden gelen heyetlerin sempozyumda ağırlanacağını belirterek, şunları kaydetti:

"15 Temmuz'la ilgili oturumlarımız var. Medya oturumumuzda darbeyi birebir yaşayan gazetecilerimiz, darbe mağdurları olarak yaşadıklarını bizlerle paylaşacak. FETÖ’nün ortaya çıkış şekli ve darbenin küresel etkileri ile ilgili birçok akademisyen konuşma yapacak. Kartepe Zirvesi, üniversite-kent iş birliğini en üst noktaya taşıdı. Yıllarca üniversite-kent iş birliğinin olmadığı konusunda yorum yapıldı. Kartepe Zirvesi bu iş birliğinin ulaştığı noktayı kanıtlar nitelikte. Sanayi anlamında önemli bir şehir olan Kocaeli, bu zirve sayesinde kültürel anlamda da gelişmişlik düzeyini üst boyutlara taşıyor. Bu zirveyle birlikte Kocaeli'nin hem Türkiye'nin hem de dünyanın sorunlarına duyarlı olduğu gösterilmiş olacak."