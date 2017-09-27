Siirt merkezli 2 ilde kaçak sigara operasyonu

SİİRT (AA) - Siirt'in Kurtalan ilçesinde ve Batman merkezde belirli adreslere düzenlenen operasyonda bin 305 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kaçakçılık yaptıkları gerekçesiyle 24 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kurtalan İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesi ile Batman merkezde 21 ev ve 9 iş yerine eş zamanlı operasyon yapıldı.
Operasyonda bin 305 paket gümrük kaçağı sigara ile şüphelilere ait 20 cep telefonu bulundu.
Firari şüphelilerin yakalanması için operasyon sürüyor.