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Yeni Malatyaspor iç sahada kazanmak istiyor

27 Eylül 2017 Çarşamba, 15:41

MALATYA (AA) - Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcu Sadık Çiftpınar, Süper Lig'in 7. haftasında Atiker Konyaspor ile iç sahada yapacakları maçı taraftarın da desteğiyle kazanmak istediklerini söyledi.

Sadık Çiftpınar, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, 6. haftada deplasmanda Kardemir Karabükspor'u yendikleri karşılaşmaya, sportif direktör Ali Ravcı'nın kendilerini hazırladığını belirtti.

Kazanacaklarına inandığını vurgulayan Sadık, "Zor bir süreçti ama bu süreci lehimize çevirdiğimizi düşünüyorum. Karabük'e gelerek bizi destekleyen taraftara teşekkür ediyorum. Takım olarak bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Önümüzde Konyaspor maçı var. Bu galibiyeti unutarak, Atiker Konyaspor maçına odaklanacağız. Galibiyet serisi yakalamak istiyoruz." diye konuştu.

Yeni statta 5. haftada Bursaspor'la oynadıkları ilk maçta taraftar sayısının az olduğunu ifade eden Sadık, şunları söyledi.

"Kardemir Karabükspor karşısında aldığımız galibiyetle seyirci sayısının bu hafta artacağını düşünüyorum. Taraftarlarımızla beraber tek yumruk olarak güzel bir galibiyet alacağımıza inanıyorum. Stada gelsinler, son düdüğe kadar bizi desteklesinler, biz de alnımızın teriyle son düdüğe kadar mücadelemizi verelim."

Futbolculardan Rahman Buğra Çağıran ise Süper Lig tecrübesi olmamasına rağmen Kardemir Karabükspor maçında kendisine şans verildiğini belirterek, "Herkese teşekkür ediyorum. Kendimizi ispatlamak ve değer kazanmak için çalışıyoruz. Atiker Konyaspor maçını kazanmamız gerekiyor. Sonrasında ara var ve zorlu bir fikstür bizi bekliyor. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

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