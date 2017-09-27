Yaralı saz horozu tedavi edildikten sonra doğaya bırakıldı

ARTVİN (AA) - Artvin'de yaralı olarak bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki saz horozu, tedavisi yapılarak doğaya salındı.
Artvin Deriner Barajı gövdesinde yaralı saz horozu bulan güvenlik görevlileri, Artvin Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile irtibata geçerek, yaralı saz horozunu yetkililere teslim etti.
Veteriner hekim tarafından tedavisi yapılarak bir gün gözetim altında tutulan saz horozu, Çoruh Nehri kıyısında tekrar doğaya bırakıldı.
Artvin Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri, saz horozunun nesli tükenme tehlikesi altındaki kuş türlerinden biri olduğunu belirterek, Artvin'de ender görülen bu kuş türünün daha çok sahil kesimlerinde ve sulak alanlarda yaşadığını kaydetti.