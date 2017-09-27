Dadaşların kıtlama çayı Arakanlılara ilaç olacak

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Arakanlı Müslümanlara yardım eli uzatılması amacıyla Erzurum Sivil Toplum Platformu (ESTP) öncülüğünde yardım ve bağış kampanyası başlatıldı.

ESTP öncülüğünde Havuzbaşı Kent Meydanı'nda düzenlenen kampanya çerçevesinde kurulan çadırlarda kermes gerçekleştirildi.

Gıda ve giyim eşyasının satışa sunulduğu kermesten elde edilecek ve hayırseverlerden toplanacak yardımlar, Arakanlı Müslümanlara ulaştırılacak.

ESTP Başkanı Mustafa Güvenli, Erzurum halkına çağrıda bulunarak, "Arakanlı mazlum din kardeşlerimizin yüreği burada atıyor. Bu sesi duymak ve omuzlarındaki yükü paylaşmak isteyen herkesi Havuzbaşı Kent Meydanı'ndaki gıda ve giyim kermesine bekliyoruz." ifadelerini kullandı.



İnsani Yardım Vakfı (İHH), Deniz Feneri Derneği, Hayrat Yardım Vakfı, Ebu İshak Vakfı ile Vuslat Derneğinin katılımıyla düzenlenen organizasyonu "İslam kardeşliğinin dayanışması" olarak nitelendiren Güvenli, kermesten elde edilen gelir ile bağış ve yardımların, Arakanlı Müslümanların yarasına merhem olacağını belirtti.

Güvenli, yardım kuruluşlarının dayanışmasının önemine de işaret ederek, şunları kaydetti:



"Erzurum'daki bu yardım çalışmasıyla tek ses ve tek nefes olan yardım kuruluşlarımız, muhteşem bir dayanışma örneği sergilemektedir. Yardım organizasyonu kapsamında kurulan kermes çadırlarında gıdadan giyim ve hediyelik eşyaya varıncaya kadar çok çeşitli ürünler satılmakta. Dadaşların bu çadırlarda içeceği bir bardak kıtlama çay bile Arakanlı din kardeşlerimiz için ilaç olacak."