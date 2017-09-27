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Suriye sınırındaki orman yangınları

27 Eylül 2017 Çarşamba, 15:51
Suriye sınırındaki orman yangınları

HATAY (AA) - Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki Lazkiye kırsalına yönelik saldırılar sonrası Hatay'ın Yayladağı ilçesi karşısındaki 3 ayrı noktada dün çıkan orman yangınlarından ikisi etkisini yitirirken biri ise devam ediyor.

Hava saldırılarının devam ettiği muhaliflerin kontrolündeki Türkmendağı'ndaki Sallur ve Zeytincik köyleri ile Cebel Ekrad'daki Tüffahiye tepesi yakınlarında dün çıkan orman yangınlarından ikisi etkisini yitirdi.

Cebel Ekrad'ın Tüffahiye tepesi yakınlarındaki alevler ise rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yangın nedeniyle, ormanların yanı sıra bazı ev ve meyve bahçelerinin de zarar gördüğü öğrenildi.

Alevlerin Türkiye'ye sıçrama ihtimaline karşılık Yayladağı Orman İşletme Şefliği ekipleri, yangına müdahale için gerekli tedbirleri aldı.

Bu arada, bölgedeki saldırıların sürmesi nedeniyle savaş uçaklarının ve patlamaların sesleri, Yayladağı ilçesi sınır mahallelerinden de duyuluyor.

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