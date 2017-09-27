Şanlıurfa'da çöken duvarın altında kalan işçi öldü

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da tadilat yapılan deponun duvarının çökmesi sonucu enkaz altında kalan Suriyeli uyruklu işçi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi'nde, bir tekstil fabrikasının depo bölümünde sıva yapıldığı sırada duvar, işçilerin üzerine çöktü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri, enkaz altında kalan ve ağır yaralanan sıvacı Suriyeli Hasan el-Hayyan ile Fehmi Aslan'ı bulundukları yerden çıkardı.

Ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hasan el-Hayyan buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.



