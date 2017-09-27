Konya Ticaret Borsası

KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 0,922-1,070 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
EN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|0,922
|1,070
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|1,053
|1,053
|Ekmeklik diğer buğday
|0,903
|1,069
|Düşük vasıflı buğdaylar
|0,779
|1,060
|ARPALAR
|Arpalar
|0,847
|0,899
|Yemlik Arpalar
|0,811
|0,895
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|0,678
|0,799
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|2,969
|3,256