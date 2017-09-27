Manisa'ya yerleşen Arakanlı aile katliamı anlattı

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MANİSA (AA) - Myanmar'ın Arakan eyaletinde ordu ve Budist milliyetçilerin saldırılarından kaçarak Türkiye'ye gelen Royinga ailesi, yerleştikleri Manisa'da hayata tutunmaya çalışıyor.

Ülkelerindeki saldırılardan kaçarak 15 günlük zorlu bir yolculuğun ardından Türkiye'ye ulaşmayı başaran Muhammad Shafiq Royinga ile eşi Asma Royinga, çocukları Muhammad Shahroukrh Royinga (6), Sahereh Royinga (3) ile yaklaşık 2 ay önce Manisa'ya geldi.

Manisa İnsani Yardım Derneği tarafından Şehzadeler ilçesi Dilşikar Mahallesi'nde bir eve yerleştirilen aile, derneğin ve çevredeki vatandaşların kendilerine sağladığı yardımlarla ihtiyaçlarını giderebiliyor.

Ülkelerinde yaşadığı zorlukları anlatan Muhammad Shafiq Royinga, sadece Müslüman oldukları için Myanmar ordusu tarafından kendilerine zulüm yapıldığını annesi, babası ve kardeşlerinin budistlerce öldürülerek ateşe atıldığını, annesinin ve kardeşlerinin cenazesini dahi göremediğini söyledi.

Royinga, zorlu bir yolculuğun ardından eşi ve 2 çocuğuyla Hindistan'a ulaştığını belirterek, "Hindistanda da bizi sınırdan geri gönderdiler. Geri gitsek Budistler öldürüyor. Ne yapacağımızı bilemedik. Kaçak olarak 15 gün süren aç ve susuz zorlu bir yolculuğun ardından Irak'a geldim. Oradan Türkiye'ye geldim. Sırf Müslüman olduğum için ayağımı kırdılar. Orada Müslümanlara iş yok. Çocuklarımızı gönderebileceğimiz bir okul yok. Çocuğuma süngü batırdılar. Şu an bile başında ve karnında izleri duruyor." dedi.

- "Katliam rüyalarımıza giriyor"



Muhammad Shafiq Royinga, yaşadıkları vahşetin rüyalarına girdiğini, uykudan korkuyla uyandıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Akşamları uyuduğumuz zaman benim ve eşimin anne, baba ve ailemize yapılanlar rüyamıza giriyor. Çok korkuyoruz. Uyumakta problem yaşıyoruz. Budistler Myanmar'da özellikle erkeklere çok problem çıkartıyor ve erkekleri istemiyorlar. Kadınları ise köle pazarında satıyorlar."

- "Allah Türkiye'den razı olsun"



Geldiği Türkiye'de tanımadığı insanlar tarafından iyi bir şekilde karşılandığını kaydeden Muhammad Shafiq Royinga, "Türkiye çok iyi. Türkiye Cumhurbaşkanı ve Türk insanları başta olmak üzere bizlere yardımcı olan İHH İnsani Yardım Vakfı yetkililerine teşekkür ederim. Burada bana çok iyi davrandılar. Hepsinden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.