Edirne'de göçmen kaçakçılığı operasyonu

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan yurtdışına gitmeye çalışan 17 kaçak yakalandı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Köşen köyünde durumundan şüphelendikleri bir minibüsü durdurdu.
Araçlarda yapılan kontrollerde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Pakistan uyruklu 17 kaçak yakalandı. Kaçaklar işlemlerinin ardından Edirne Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Bu kişilere organizatörlük yaptığı belirlenen Y.T ve Z.E jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece göçmen kaçakçılığı' suçundan tutuklandı.