Gaziantep'te çocuk doktorunun darbedilmesi

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Tabip Odasından bir heyet, hasta yakını tarafından darbedilen doktoru çalıştığı hastanede ziyaret etti.

Oda başkanı Dr. Hamza Ağca ve beraberindekiler, Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde görevli Dr. Mehtap Çiftçi'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Olayla ilgili bilgi alan Ağca, daha sonra yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarına yönelik saldırıların son bulmasını istedi.

Dün meydana gelen olayda hasta yakınının doktora yumruk attığını ifade eden Ağca, "Doktor hanım çok üzgün, canı çok sıkkın, belki önümüzdeki günlerde farklı tasarruflarda bulunabilir." dedi.

Ağca, konuyla ilgili adli soruşturmanın devam ettiğini, hastane yönetimi ve Kamu Hastanelere Birliğinin de olayın takipçisi olduğunu kaydetti.

Saldırıya uğrayan doktorun sağlığının yerinde olduğunu ve hizmet vermeye devam ettiğini hatırlatan Ağca, ancak zanlının serbest bırakıldığını bu durumun sağlık çalışanlarını üzdüğünü kaydetti.

Gaziaentep'te dün Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde görevli doktor, hasta yakını tarafından serviste darbedilmişti.