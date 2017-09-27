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Samsunspor'un borcu bitiyor

27 Eylül 2017 Çarşamba, 16:20


SAMSUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un kulüp başkanı Erkurt Tutu, kulübün eski futbolculara ve yöneticilere toplam 4 milyon avro borcunun kaldığını söyledi.

Tutu, basın mensuplarına kulübün mali yapısı hakkında bilgi verdi.

Yönetime geldiklerinde 65 milyon lira civarında borçları bulunduğuna işaret eden Tutu, eski futbolculara borçları nedeniyle FIFA'lık olduklarını söyledi.

Birkaç kez puan silme cezası ile karşı karşıya kaldıklarını ancak 2 yıl içinde borcu yavaş yavaş erittiklerini dile getiren Tutu, "Kulübün eski futbolculara ve yöneticilere toplam 4 milyon avro borcu kaldı. Gelecek yıl borçsuz bir takım haline geleceğiz." dedi.

Kendi dönemlerinde, eski futbolcuların alacakları nedeniyle sorun yaşanmadığını aktaran Tutu, "Borcumuzu bitiriyoruz ama sportif başarının gelmemesi bizi üzüyor. Takımımızın acilen galibiyete ihtiyacı var. Bir galibiyet, takımı moral ve motivasyon olarak yukarıya doğru taşıyacaktır. İnşallah Balıkesirspor maçından galibiyetle ayrılırız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Yeni 19 Mayıs Stadı'nın çimlerinin bakıma alınması nedeniyle Samsunspor'un 1 Ekim Pazar günü sahasında Balıkesirspor Baltok ile yapacağı maçın Ankara'da oynanacağı öğrenildi.

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