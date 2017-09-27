ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Adana'da 4 kişinin yaralandığı kaza kamerada

27 Eylül 2017 Çarşamba, 16:24

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde güvenlik kamerasına da yansıyan trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Metin Yücel idaresindeki 01 DTN 89 plakalı otomobil, Cırık Mahallesi'nde Bahar Bahçe'nin kullandığı 06 HA 4723 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada otomobilin sürücüsü Yücel ve Leyla Bahçe ile kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi yaralandı. Diğer aracın sürücüsü Bahar Bahçe ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Yaralı 4 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hafif ticari araçtaki Leyla Bahçe ile bir çocuğun camdan fırlayarak yere düşmesi yer alıyor.

İLGİLİ HABERLER
GÜNCELLEME - Genzine mazot kaçan kişi öldü
YEREL

GÜNCELLEME - GENZİNE MAZOT KAÇAN KİŞİ ÖLDÜ
Adana Ticaret Borsası
YEREL

ADANA TİCARET BORSASI

Adana'da &quot;Çocuk Yaşta Evliliklere Karşı Farkındalık Paneli&quot;
YEREL

ADANA'DA "ÇOCUK YAŞTA EVLİLİKLERE KARŞI FARKINDALIK PANELİ"

Genzine benzin kaçan kişi öldü
YEREL

GENZİNE BENZİN KAÇAN KİŞİ ÖLDÜ
Adana'da maganda kurşunu: 2 yaralı
YEREL

ADANA'DA MAGANDA KURŞUNU: 2 YARALI
Adana'da kredi kartı dolandırıcılığı iddiası
YEREL

ADANA'DA KREDİ KARTI DOLANDIRICILIĞI İDDİASI
Şırnak'taki FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dava
YEREL

ŞIRNAK'TAKİ FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNE İLİŞKİN DAVA

Polis, tüfeğin kazara ateş alması sonucu yaralandı
YEREL

POLİS, TÜFEĞİN KAZARA ATEŞ ALMASI SONUCU YARALANDI
Adana'da cinayet sanığı babaya 25 yıl hapis
YEREL

ADANA'DA CİNAYET SANIĞI BABAYA 25 YIL HAPİS
24. Uluslararası Adana Film Festivali
YEREL

24. ULUSLARARASI ADANA FİLM FESTİVALİ

GÜNCELLEME 3 - Adana'da 2 bin 500 polisle uyuşturucu operasyonu
YEREL

GÜNCELLEME 3 - ADANA'DA 2 BİN 500 POLİSLE UYUŞTURUCU OPERASYONU
Adana'da soya hasadı başladı
YEREL

ADANA'DA SOYA HASADI BAŞLADI

Eski sevgili kavgasında üniversiteli kızın otomobille ezilmesine dava
YEREL

ESKİ SEVGİLİ KAVGASINDA ÜNİVERSİTELİ KIZIN OTOMOBİLLE EZİLMESİNE DAVA

FETÖ sanığı eski öğretmene hapis
YEREL

FETÖ SANIĞI ESKİ ÖĞRETMENE HAPİS
GÜNCELLEME 2 - Adana'da 2 bin 500 polisle uyuşturucu operasyonu
YEREL

GÜNCELLEME 2 - ADANA'DA 2 BİN 500 POLİSLE UYUŞTURUCU OPERASYONU
GÜNCELLEME - Adana'da 2 bin 500 polisle uyuşturucu operasyonu
YEREL

GÜNCELLEME - ADANA'DA 2 BİN 500 POLİSLE UYUŞTURUCU OPERASYONU
Adana'da 2 bin 500 polisle uyuşturucu operasyonu
YEREL

ADANA'DA 2 BİN 500 POLİSLE UYUŞTURUCU OPERASYONU
Sulama kanalında boğulmak üzere olan sürücüyü kurtardılar
YEREL

SULAMA KANALINDA BOĞULMAK ÜZERE OLAN SÜRÜCÜYÜ KURTARDILAR