Adana'da 4 kişinin yaralandığı kaza kamerada

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde güvenlik kamerasına da yansıyan trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Metin Yücel idaresindeki 01 DTN 89 plakalı otomobil, Cırık Mahallesi'nde Bahar Bahçe'nin kullandığı 06 HA 4723 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada otomobilin sürücüsü Yücel ve Leyla Bahçe ile kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi yaralandı. Diğer aracın sürücüsü Bahar Bahçe ise kazadan yara almadan kurtuldu.
Yaralı 4 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hafif ticari araçtaki Leyla Bahçe ile bir çocuğun camdan fırlayarak yere düşmesi yer alıyor.