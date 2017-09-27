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Gaziantep'te silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

27 Eylül 2017 Çarşamba, 16:26

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te silahlı saldırı sonucu bir kişi öldü biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kimlikleri henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi 100 Nolu Caddede Mustafa Atmaca (45) ile kardeşi Adem Atmaca'ya (31) tüfekle ateş etti.

Olayda Mustafa ve Adem Atmaca ile caddeden geçen 5 yaşındaki Emirhan Melik yaralandı.

Ambulanslarla Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Adem Atmaca, buradaki müdehaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

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