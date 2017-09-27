Bursa'daki trafik kazasının davası

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BURSA (AA) - Bursa'da üç aracın karıştığı, bir kişinin öldüğü birinin de yaralandığı kazayla ilgili davada, iki sanığın yargılanmasına başlandı.

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, haklarında "Taksirle ölüme sebebiyet vermek suçundan" 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılan tutuklu sanıklar Remzi Ahmet Canberk ve Burak Çınar, ölen Nazmi Mesut'un çocukları Emel Mesut Demirçalı ve Mehmet Mesut ile tarafların yakınları ve avukatları katıldı.

Canbek, duruşmadaki savunmasında, aydınlık ve yağışsız bir günde Mudanya'dan Bursa'ya doğru seyir halinde olduğunu hatırlatarak, "Yaklaşık 100 kilometre hızla seyir halindeydim. Bir araç sinyal vermeden önüme doğru kırdı. Ben de sağ şeride geçmek istediğim sırada çimlere çıktım. Hiçbir araca çarpmadım. Ağaca çarpıp durdum." diye konuştu.

Diğer tutuklu sanık Çınar ise sol şeritte aracıyla ilerlerken bir araç gördüğünü aktararak, "Ben de sağdaki şeride geçerken birden fren sesi duydum. Siyah bir araba önüme kayarak geliyordu. Ben de kaçmak isterken metro duvarına çarptım. Bir anda minibüs önüme geldi. Ona da arkadan çarptığımı düşünüyorum. Yaklaşık 80-90 kilometre hızla gidiyordum. Siyah arabanın hızı 120 kilometre de olabilir. Yaralandığım için diğer sanıktan şikayetçiyim." ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybeden Nazmi Mesut'un çocukları Emel Mesut Demirçalı ve Mehmet Mesut ise kazayı görmediklerini, sanıklardan şikayetçi olduklarını söyledi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

- Olay

Geçen haziran ayında, Remzi Ahmet Canberk yönetimindeki 16 JK 551 plakalı otomobil, Bursa-Mudanya karayolunun Bursa Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kavşağı yakınlarında bariyerlere çarpmış, aynı yönde seyreden Burak Çınar'ın kullandığı 16 BKY 11 plakalı otomobil de bu araca çarpmamak için manevra yaparken Nazmi Mesut idaresindeki 16 S 0451 plakalı midibüse arkadan çarpmıştı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen midibüsün sürücüsü Mesut ile yolcu Rıdvan Demir, araçta sıkışmış, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücünün yaşamını yitirdiği belirlenmişti. Kazanın ardından Burak Çınar ve Nazmi Mesut tutuklanmıştı.



