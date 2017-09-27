Antalya Valisi Karaloğlu:

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ANTALYA (AA) - Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya'ya gelen yabancı turist sayısının yıl sonunda 10 milyonu bulacağını belirterek, "Geçen yılın sonunda '2017'de 10 milyon turisti bulacağız' dedim. Biraz cesaret isteyen bir sözdü, bazıları 'Bu Vali daha dün Antalya'ya geldi, bugün başımıza turizmci kesildi' dediler. Bugün 10 milyonu çok rahat geçebileceğimizi görüyoruz. Bu hepinizin başarısı, hepinizi kutluyorum." dedi.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliğinin (AKTOB) eylül ayı olağan toplantısı, Kundu Oteller Bölgesi'nde bulunan bir otelde gerçekleştirildi.

Toplantıya katılan Vali Karaloğlu, 27 Eylül'ün Dünya Turizm Günü olarak kutlandığını anımsatarak, "Bütün turizmcilerimizin 27 Eylül Dünya Turizm Günü'nü kutluyorum." dedi.

Antalya için turizmin önemine işaret eden Karaloğlu, turizmde çok sıkıntılı günlerin yaşandığını ama hiçbir zaman ümidini kaybetmediğini, Antalya'nın potansiyeline her zaman inandığını dile getirdi.

Karaloğlu, "Bu şehrin potansiyeli, turizm sektöründe çalışan insanların kalitesi, tesis kalitemiz, turizme bakışımız nedeniyle, karanlık tünelden çıkacağımıza hep inandım. Geçen yılın sonunda '2017'de 10 milyon turisti bulacağız.' dedim. Biraz cesaret isteyen bir sözdü, bazıları 'Bu Vali daha dün Antalya'ya geldi, bugün başımıza turizmci kesildi.' dediler. Bugün 10 milyonu çok rahat geçebileceğimizi görüyoruz. Bu hepinizin başarısı, hepinizi kutluyorum." diye konuştu.

Avrupa pazarı kadar pazar çeşitlendirmenin de önemli olduğunu kaydeden Karaloğlu, "Avrupa ile yaşadığımız sorunların kaynağı sadece biz değiliz. Bunu iyi okumak, iyi tahlil etmek durumundayız. Buna göre yeni pazarlar bulmak durumundayız. Avrupa'ya fokuslanmalıyız ama mutlaka yeni pazarlara da burun kıvırmamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında Bitlis ve Şırnak'tan 50 bin çocuğun 3 gün Antalya'da misafir edileceğini ve çocukların kentte gezdirileceğini anlatan Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Bu gelen misafirlerimizi Antalya'da öğrenci yurtlarında, gençlik kamplarında misafir edemezdik. Çünkü Antalya'nın kimliği belli. Gelin bu çocukları 5 yıldızlı otellerde misafir edelim.' dedik. AKTOB Başkanı Erkan Yağcı'ya bunu ilettik. Kendisi çok olumlu karşıladı. 5 yıldızlı otellerde, bu çocuklarımızı kendilerini özel hissedecek şekilde ağırlayalım. Ben hem AKTOB'a hem de destek verecek bütün otellerimize şimdiden teşekkür ediyorum. İnşallah proje amacına ulaşır."

AKTOB Başkanı Erkan Yağcı da Türkiye'nin yabancı turistte dünyada 6'ncı sıradan 10'uncu sıraya gerilediğini, ancak turizmde yükseliş trendinin başladığını, 2018'de tekrar 6'ncı sıraya çıkacağını ümit ettiğini söyledi.