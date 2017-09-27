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FETÖ/PDY'nin terör örgütü olduğunu kabul etmedi

27 Eylül 2017 Çarşamba, 16:53

KONYA (AA) - Konya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 186'sı tutuklu 527 sanığın yargılanması devam ediyor.

Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesince Büyükşehir Belediyesi tarafından özel olarak hazırlanan merkez Meram ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet Spor Salonu'nda görülen çatı davası duruşması, tutuklu sanıkların dinlenmesiyle devam etti.

Duruşmada sanıklar, sanık avukatları ve yakınları hazır bulundu.

Tutuklu sanıklardan Erdal Cengiz, savunmasında, örgütün muhasebeciliğini ve "büyük bölge imamlığını" yaptığı iddialarına ilişkin yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.

Kendisinin, hiçbir terör örgütüne üye olmadığını savunan Cengiz, "Ben kimseden himmet adı altında para toplamadım, yardım almadım." dedi.

Cengiz, Mahkeme Başkanının, "FETÖ'yü terör örgütü olarak görüyor musun?" sorusu üzerine, "Ben Fetullahçıları kesinlikle terör örgütü olarak görmüyorum." dedi.

Mahkeme Başkanının, "Peki bu örgütü ne olarak görüyorsun, cemaat mi?" diye sorduğu Cengiz, "Şu anda öyle bir cemaat kalmadı." cevabını verdi.

Cengiz, ayrıca, 2015 yılında sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan FETÖ lehine yazılan "Allah'a şükür paralelim." ve "Bugün her yeri kapatanlar, 'paralel, camilere de sızmış' deyip oraları da kapatır. Ha belki oyu da artar." paylaşımlarını retweet yaptığını kabul etti.

Daha sonra söz alan Cengiz'in avukatı, kendisinin FETÖ/PDY'yi terör örgütü olarak gördüğünden diyecek bir şeyinin olmadığını, müvekkilinin bu yapıyı suç örgütü olarak görmeme nedeninin tamamen kendi algısı olduğunu dile getirdi.

Duruşma, tutuklu sanıkların dinlenmesiyle yarın devam edecek.


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