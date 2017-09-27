FETÖ, deşifre olmamak için üyelerine gözle namaz kılmayı öğretmiş

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ARDAHAN (AA) - Ardahan'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mahrem yapılanmasında yer aldıkları öne sürülen 6'sı tutuklu 20 sanığın, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "silahlı terör örgütü kurma, yönetme" suçlarından 10 yıldan ağırlaştırılmış müebbete kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Ardahan Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazıları Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile olmak üzere 6'sı tutuklu 17 sanık, avukatları ve yakınları katıldı. Yakalanamayan 3 sanık ise duruşmaya gelmedi.

Savunmasını yapan tutuklu sanıklardan eski yüzbaşı Ali Taran, örgüt ile 17 yıl önce ücretsiz olarak bir yıl süreyle gittiği örgütün dershanesi aracılığıyla tanıştığını ifade etti.

Daha sonra İstanbul'daki Kuleli Askeri Lisesi'ne gittiğini, örgüt ile irtibatının devam ettiğini söyleyen Taran, şunları anlattı:

"Örgüt tarafından deşifre olmamak için teyemmümle abdest alma ve gözle namaz kılmayla ilgili şeyler öğretilmişti. Askeri lisede namazı böyle kılacaktım. Üç nokta şeklinde değil de gözle namaz kılmakla ilgili şeyler söylediler. Sabah uyandığımızda tuvalete girip normal abdestimizi alıyorduk. Birkaç yıl sonra askeri lisenin son yıllarında olduğum dönemde bunu teyemmüm şeklinde yapabilirsiniz dediler."

Taran, askeri lisede okurken gizlenmek için tuvalette abdest aldığına ayrıca örgütün sohbetlerine katıldığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kuleli Askeri Lisesi'nde benden başka Fetullahçı olduğunu bildiğim kimse yoktu. Askeri lisede öğrenciyken kendimizi gizlemek adına namaz kılınmazdı, oruç tutulmasını istemezlerdi. Askeri lisede oruç tutmuyorduk ancak harp okulundayken tutuyorduk. Yani aslında 'tutmazsanız iyi olur' diye söylüyorlardı. Ancak harp okulunda çoğu arkadaş oruç tutuyordu diye ben de tutuyordum."

2011'de örgüt mensuplarının eşine Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile ilgili sorular verdiğini ancak bu konuyla ilgili eşiyle konuşmadığını söyleyen Taran, o dönem söz konusu kişilerle asla telefonla görüşmediklerini savundu.

Taran, İstanbul'da öğrenci iken hafta sonları akraba ziyaretinde bulunduğunu belirterek, bu ziyaretler sırasında söz konusu dönemde üniversite öğrencisi olan örgütten "Yılmaz" isimli bir kişi ile sabit bir parkta görüştüğünü aktardı.

Tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin darbe girişiminin ardından hazırlanan iddianamede, örgütün mahrem yapılanmasında yer aldıkları belirtilen aralarında eski yüzbaşı Ali Taran'ın da yer aldığı 6'sı tutuklu, 11'i tutuksuz, 3'ü firari olan 20 kişi "sanık" sıfatıyla yer alıyor.

Sanıklar hakkında, "Anasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütü kurma, yönetme"den de 10 yıldan 15 yıla kadar değişen hapis cezaları isteniyor.