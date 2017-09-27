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Edirne'de 288 kaçak ve sığınmacı yakalandı

27 Eylül 2017 Çarşamba, 17:03

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığında olan 288 kaçak ve sığınmacı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri merkeze bağlı Bosna, Sazlıdere, Yenikadın ve Sarayakpınar köyleri ile Meriç ve İpsala ilçelerinde yaptıkları kontrollerde Bulgaristan ve Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan Suriye, Irak, İran, Tunus, Filistin, Pakistan ve Afganistan uyruklu 288 kaçak ve sığınmacı tespit etti.

Yakalanan kaçak ve sığınmacılar, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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