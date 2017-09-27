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Mimar Sinan Uluslararası Proje Olimpiyatları

27 Eylül 2017 Çarşamba, 17:05

KAYSERİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin onursal başkanlığını yaptığı Mimar Sinan Uluslararası Proje Olimpiyatları, 29-30 Eylül'de Kayseri’de düzenlenecek.

Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği tarafından organize edilen Mimar Sinan Uluslararası Proje Olimpiyatlarının ödül töreni 29 Eylül Cuma günü Kayseri’de gerçekleştirilecek.

Onursal başkanlığını Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin, yürütme kurulu başkanlığını ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mücahit Demirtaş’ın yaptığı olimpiyatlara katılan projeler, kıta aşan mega, mühendislik, mimarlık ve şehircilik ile tasarım ve fikir projeleri kategorilerinde değerlendirilecek.

Değerlendirilecek projeler, Türkiye, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kırgızistan ve Kazakistan’da hayata geçirilen ve tamamlanma aşamasında olan projeler arasından seçilecek.

Bakan Özhaseki’nin açılışını gerçekleştirmesi beklenen olimpiyatların ödülleri, 29 Eylül Cuma günü düzenlenecek törende sahiplerini bulacak. Olimpiyatların ikinci gününde ise davetlilere, kültür ve sanat turları düzenlenecek.

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