Turkish Airlines Open Golf Turnuvası'na doğru

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ANTALYA (AA) - Avrupa'nın en önemli golf turnuvalarından sayılan ve bu yıl beşincisi düzenlenen Turkish Airlines Open Golf Turnuvası, 2-5 Kasım'da Belek'te gerçekleştirilecek.

Organizasyonla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Regnum Carya Golf & Spa Resort'da oynanacak 9 milyon dolar ödüllü turnuvanın, Belek'teki ayağına dünyaca ünlü golfçüler mücadele edecek.



Rio 2016'da olimpiyatlara ilk kez dahil edilen golfte ilk altın madalyayı kazanan Justin Rose'un da katılacağı seride, Henrik Stenson ve Matt Kuchar gibi dünyaca ünlü sporcular yer alacak.





- "Turnuvanın asıl kazananı Belek ve turizm sektörü olacak"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Regnum Carya Golf & Spa Resort Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şafak Öztürk, Carya Golf Club'ın dünyanın en iyi golf kulüpleri arasında gösterildiğini hatırlatarak "Geçtiğimiz yıl son derece başarlı bir organizasyon geçirerek Belek'in adını bir kez daha dünyaya duyurmuştuk. Bu yıl ve önümüzdeki yıl da bu önemli spor organizasyonuna Regnum Carya olarak ev sahipliği yaparak, uluslararası organizasyonlardaki deneyimimizi bir kez daha kanıtlama fırsatı bulacağız. Bu sayede turnuvanın asıl kazananı Belek ve turizm sektörü olacak." diye konuştu

Önceki yıllarda Tiger Woods, Rory McIlroy, Henrik Stenson, Martin Kaymer ve Victor Dubuisson gibi dünyaca ünlü golfçülerin mücadele ettiği ayağı, geçtiğimiz yıl Danimarkalı Thorbjorn Olesen kazanmıştı.



