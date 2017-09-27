Terör mağduru mahaleye kitap kafe

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GAZİANTEP (AA) - Fidan Eğitim Sağlık Sosyal Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince, DEAŞ terör örgütünün canlı bomba saldırısıyla 56 kişinin ölümüne neden olduğu Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Beybahçe Mahallesine kitap kafe açtı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Gençlik Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenen "Fidan Kitap Kafe"nin açılışı, Anadolu Platformu Başkanı Turgay Aldemir, Gaziantep İl Müftü Yardımcısı Mehmet Güneş, Fidander Başkanı Mustafa Minüsker, İyilikder Gaziantep Şube Başkanı Talip Çelik, okul müdürleri, öğretmenler, öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Dernek Başkanı Minüsker, açılışta yaptığı konuşmada, bu projeyle gençlere kitap okumayı sevdireceklerini belirtti.

Anadolu Platformu Başkanı Turgay Aldemir ise, 56 kişinin ölümüne neden olan terör saldırısını lanetleyerek başladığı konuşmasında kadın, çocuk, genç, yaşlı masumları katleden bu saldırıları önlemenin en önemli yollarından birisinin bilgi, eğitim ve kültür olduğunu kaydetti.

Program dolayısıyla İyilikder Gaziantep Şubesi de öğrencilere çanta ve çeşitli kırtasiye malzemeleri dağıttı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 20 Ağustos 2016'da Beybahçe Mahallesi'nde sokakta gerçekleştirilen kına gecesi sırasında düzenlenen terör saldırısında 56 kişi yaşamını yitirmişti.