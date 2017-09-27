FETÖ davasında tahliye edilen 7 sanık tekrar tutuklandı

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SİİRT (AA) - Siirt'te, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Valiliği abluka altına almaya çalışan, 93'ü tutuklu 320 eski askerin yargılandığı davada ara kararla tahliye edilen 19 sanıktan 7'si savcılıkça yapılan itirazı değerlendiren mahkemenin kararıyla yeniden tutuklandı.

2. Ağır Ceza Mahkemesince Adliye Sarayı'ndaki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle Siirt Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Konferans Salonu'nda 8 Eylül'de görülen duruşmada verilen ara kararla 19 sanığın tahliye edilmesine savcı, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut olguların bulunması, delillerinin henüz tamamının toplanamamış olması, delillerin karartılma ihtimali, sanıkların üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, atılı suça yasada öngörülen ceza miktarı ve sanıkların kaçma şüphesini gerekçe göstererek itirazda bulundu.

İtirazı değerlendiren Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesince, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye edilen sanıklardan Hasbi Atılmış, Muzaffer Karaboğa, Fatih Mehmet Ünsal, Aydın Koç, Fatih Pınar, Ömer Faruk Çinar ve Cihan Sarıoğlu hakkında tutuklanmalarına yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Karar doğrultusunda 7 sanık tutuklandı.

8 Eylül'de Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada 19 sanığın yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilmişti.

Eski Siirt 3. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Şimşek, yardımcısı Albay Alican Erkiletlioğlu, eski İl Jandarma Komutan Vekili Albay Necati Metin ve eski Eruh 2. Komando Tabur Komutanı Yarbay İsmet Çehreli'nin de aralarında bulunduğu askerler, "Anayasa'yı ihlal", "yasama organına karşı suç", "hükümete karşı suç" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından yargılanıyor.







