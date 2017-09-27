"GAPPLAST 2017 Fuarı"

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Sanayi Odasının (GSO) desteğiyle AKORT Fuarcılık tarafından ikincisi düzenlenen GAPPLAST 2017 Plastik, Ambalaj, Kimya Teknolojileri, Hammadde ve Ürünleri Fuarı açıldı.

Vali Ali Yerlikaya, Ortadoğu Fuar Merkezi'ndeki açılışta yaptığı açılış konuşmada, kentin fuarcılık konusunda önemli bir deneyim ve özgüven kazandığını söyledi.

Kentin bu alandaki başarısını uluslararası arenada da sürdürdüğünü aktaran Yerlikaya, fuarlar aracılığıyla dünyanın dört bir yanından misafirlerin Gaziantep'e getirildiğini vurguladı.

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu ise plastik sanayinin dünyanın önemli sektörleri arasında yer aldığını belirtti.

Gaziantep'in de Türkiye'deki önemli bir sektör temsilcisi olduğunu ifade eden Eroğlu, sektörde aktif görev alan iller arasında İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Gaziantep'in öne çıktığını vurguladı.

Eroğlu, Gaziantep'in hammadde konusunda da dikkat çeken bir özelliği bulunduğunu anlatarak, bu yüzden Gaziantep'te ikincisi düzenlenen fuara sonsuz destek vermek istediklerini kaydetti.

GSO Başkanı Adil Konukoğlu ise dünyadaki plastik sektöründen ülke olarak çok büyük pay alınabileceğine işaret ederek, "Biz komşularında petrol olan bir coğrafyadayız. O yüzden bu ülkede kurulacak büyük bir rafineriyle plastik sektörünü desteklememiz gerekiyor. Ancak bunu özel sektörün tek başına yapması mümkün değil. O yüzden bizim önerimiz şu, Yumurtalık bölgesinde büyük bir rafineri bölgesi kurulmasıdır. Bunun da kurulduktan sonra sektörün önünün açılmasını istiyoruz." diye konuştu.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer de Gaziantep'teki fuarcılığın tarihini en yakından bilen insanlardan biri olduğunu dile getirerek, kent olarak fuarcılık konusunda önemli başarılara imza atıldığını belirtti.

Kentte hemen hemen her ay yeni bir fuarın açıldığına işaret eden Koçer, gelecek yılda da bu ortalamanın yakalanacağını söyledi.

İstanbul, İzmir, Adana, Kocaeli, Bursa, Aksaray ve Niğde başta olmak üzere birçok ilden ve İran, Suriye, Mısır, Tunus ve Libya'dan üretici firmaların yer aldığı fuar, 30 Eylül'e kadar gezilebilecek.