Eski kız arkadaşını yaraladı, onun erkek arkadaşını öldürdü

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GİRESUN (AA) - Giresun'da bir kişi, tartıştığı eski kız arkadaşını bıçakla ağır yaraladı, kızın erkek arkadaşını ise öldürdü.

Alınan bilgiyi göre, H.Ö. merkeze bağlı Osmaniye Mahallesi'ndeki bir evde eski kız arkadaşı N.Y. (23) ve onun erkek ardakaşı Y.A. (30) ile tartışmaya başladı. H.Ö, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.Y. ve Y.A'yı bıçakladı.

Ağır yaralanan N.Y. ambulansla Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, Y.A. ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Cesedi aynı hastanenin morguna götürülen Y.A'nın cinsel organının kesildiği öğrenildi.

Olayın ardından kaçan H.Ö'yü yakalamak için polis ekiplerinin çalışması sürüyor.