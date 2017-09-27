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Samsun 3. Tarım Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı

27 Eylül 2017 Çarşamba, 17:26
Samsun 3. Tarım Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı

SAMSUN (AA) - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hasan Özlü, Türkiye'nin tarımsal hasıla bakımından 158 milyar lira ile Avrupa'da birinci, dünyada ise 8'inci sırada yer aldığını söyledi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği ve KOSGEB'in destekleri ile düzenlenen 3. Samsun Tarım Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde açıldı.

Açılışa katılan Özlü, Türkiye'deki tarım üretimi hakkında bilgi verdi.

Türkiye'nin tarımsal üretim ve hasılada her yıl gelirini ve üretimini artırdığını belirten Özlü, şu değerlendirmede bulundu:

"Ülkemiz tarımsal hasıla bakımından 158 milyar lira ile Avrupa'da birinci, dünyada ise 8'inci sırada yer almaktadır. Ülkemizde fındık, kiraz, incir, kayısı, ayva, kestane, kavun, karpuz, hıyar, fasulye, Antep fıstığı, biber, elma ve mercimek üretiminde dünya sıralamasında ilk üçte yer almaktayız. 2002'den günümüze geldiğimizde meyve üretiminde yüzde 45 artışla 20 milyon tona, sebze üretiminde yüzde 17'lik artışla 30 milyon tona ulaştık."

TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz, fuarda ilk kez "onur konuğu" uygulaması başlattıklarını ve onur konuğu olarak da bir kişinin değil, tarımsal üretimi ile öne çıkan Bafra'nın seçildiğini kaydetti.

Fuarlarında geçmiş yıllara nazaran yabancı ziyaretci sayılarının 3 kat arttığına işaret eden Alagöz, "Bu yıl 220 yabancı iş adamını fuarımızda ağırlayacağız ve fuar boyunca yeni iş bağlantıları kurarak, Samsun ve Türkiye ihracatına önemli katkı sağlayacağız. Samsun'da bu maya tuttu. Samsun artık fuarlar şehri haline geldi. Samsun fuarcılık sektörünün en iyi çıkış yapan şehridir." ifadesini kullandı.

Vali Osman Kaymak da Samsun'un tarımsal olarak önemli bir şehir olduğunu dile getirdi.

Açılışa, AK Parti Samsun Milletvekilleri Hasan Basri Kurt, Orhan Kırcalı, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, TİGEM Genel Müdürü Mehmet Taşhan, kamu kurum ve kuruluşların üst düzey temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Tarım ürünleri ve tarım aletlerinin yer aldığı fuar, 1 Ekim tarihine kadar açık kalacak.

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