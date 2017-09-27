Bakanlar Yılmaz ve Özlü, Sivas'ta

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SİVAS (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Sanayi sitelerinin taşınmasını, modern ve optimum ölçekte üretimlerin yapılabildiği mekanların dizayn edilmesi olarak görüyoruz. Bunun en güzel örneğini Sivas'ta yapacağız." dedi.

Bakan Özlü, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Sivas Valisi Davut Gül'ü makamında ziyaret etti. Gül, ziyarette, kentte yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Özlü, Sivas'tan gelen taleplerin olumlu değerlendirildiğini belirterek, şunları aktardı:

"Teknopark, küçük sanayi sitelerinin şehir dışına taşınması ve 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin kamulaştırma çalışmalarını hep destekledik, destekleyeceğiz. Burada Türkiye'nin en güzel çalışmalarını yapacağız. Sanayi sitelerinin taşınmasını, modern ve optimum ölçekte üretimlerin yapılabildiği mekanların dizayn edilmesi olarak görüyoruz. Bunun en güzel örneğini Sivas'ta yapacağız."

Yılmaz da 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulmasında, Bakanlık olarak kamulaştırma için gerekli ödeneğin gönderildiğini dile getirerek, en kısa zamanda çevre düzenleme projesinin de başlayacağını söyledi.

Şehir içinde kalmış küçük sanayi sitelerinin kent dışına çıkarılması için Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının çalışma başlattığını aktaran Yılmaz, "Seyfebeli projesi tamamlandığında Sivas biraz daha nefes alacak, biraz daha güzelleşecek." diye konuştu.

Bakanlar Yılmaz ve Özlü daha sonra Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın'ı ziyaret etti.

Ziyarette Özlü, Gül ve Aydın, şehir içerisinde kalan sanayi sitelerinin şehir dışına taşınması için hazırlanan protokole imza attı.

Ardından Yılmaz ve Özlü, Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Sultan Şehir Bilimle Şenleniyor" adlı bilim fuarının açılışını gerçekleştirerek, öğrenciler tarafından hazırlanan projeleri inceledi.