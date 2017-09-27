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Kütahya'da FETÖ/PDY operasyonu

27 Eylül 2017 Çarşamba, 17:32

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, "ByLock" kullandıkları belirlenen 7 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, örgüte ilişkin soruşturma çerçevesinde belirlenen 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, söz konusu adreslerde aramalar yapılırken, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları belirlenen çeşitli meslek gruplarıdan M.B, S.C, T.Y, H.C, A.A, T.Ö. ve C.B. gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete getirildi.


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