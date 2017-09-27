Afyonkarahisar'daki FETÖ davaları

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmalar kapsamında açılan 8 ayrı davada yargılanan sanıklardan 5'i, 5 yıl 7 ay ile 12 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 8 ayrı davanın duruşmalarına, tutuklu sanıklar Mehmet Şeker, Nihat Taşay, Hamit Çalış, Yılmaz Küçüktepe, Ekrem Koca ile tutuksuz sanık Bilal Sari ve avukatları katıldı.

Tutuklu sanıklardan İsmail Erten, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken, diğer tutuklu sanık Nazlı Sancak ise SEGBİS sisteminde yaşanan sorundan dolayı duruşmaya katılamadı ancak avukatı hazır bulundu. "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlarından yargılanan sanıklar savunmalarını yaptı.

Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraatlarını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Mehmet Şeker'e 9 yıl, Nihat Taşay'a 12 yıl, Hamit Çalış'a 9 yıl 9 ay, Yılmaz Küçüktepe'ye 5 yıl 7 ay, İsmail Erten'e de 9 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti.

Etkin pişmanlıktan yararlanan tutuklu sanık Küçüktepe, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Öte yandan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ekrem Koca ve Nazlı Sancak'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.