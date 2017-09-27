Düğünde klarnet çalarken mermi isabet eden kişi öldü

SİNOP (AA) - Sinop'un Erfelek ilçesinde düğünde havaya ateş edildiği sırada merminin isabet etmesi sonucu yaralanan müzisyen tedavi gördüğü hastanede öldü.
Tekke köyünde katıldığı bir düğünde klarnet çaldığı esnada Halil Ö'nün tabancayla havaya rastgele ateş etmesi sonucu mermi isabet eden ve sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Erkan Çağlı (63), yoğun bakım ünitesindeki yaşam mücadelesini kaybetti.
Çağlı'nın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.
- Olay
Sinop'un Erfelek ilçesinde düğünde klarnet çalan Erkan Çağlı'ya, Halil Ö'nün tabancayla havaya rastgele ateş etmesi sonucu mermi isabet etmiş ve ağır yaralanan Çağlı, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.
Zanlı ise olayın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alnmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.