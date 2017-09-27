Karabük'te trafik kazası: 2 yaralı

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Umut Kaya yönetimindeki 78 SA 323 plakalı otomobil, Kireçkuyusu mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarptı.
Diğer sürücülerin haber vermesiyle 112 Acil Servis ekipleri olay yerine geldi.
Kazada yaralanan sürücü Kaya ve Serdar Can Yiğit, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza sonrası otomobilin parçaları etrafa yayılırken, çarpmanın şiddetiyle otomobilin çamurluğunun bariyerlere saplandığı görüldü.
Bariyerlere saplanan çamurluk, Safranbolu Belediyesi ve Karayolları ekiplerinin uğraşlarıyla çıkarıldı.