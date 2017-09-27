ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Atiker Konyaspor, Vitoria Guimaraes maçına hazır

27 Eylül 2017 Çarşamba, 18:02


KONYA (AA) - Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda yarın Portekiz temsilcisi Vitoria Guimaraes ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde ilk 15 dakikası basın mensuplarına ve taraftara açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Yeşil-beyazlı futbolcular, daha sonra koordinasyon çalışması yaptı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Vitoria Guimaraes maçının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi.

Atiker Konyaspor ile Vitoria Guimaraes, yarın saat 20.00'de Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

İLGİLİ HABERLER
FETÖ/PDY'nin terör örgütü olduğunu kabul etmedi
YEREL

FETÖ/PDY'NİN TERÖR ÖRGÜTÜ OLDUĞUNU KABUL ETMEDİ
Atiker Konyaspor-Vitoria Guimaraes maçına doğru
YEREL

ATİKER KONYASPOR-VİTORİA GUİMARAES MAÇINA DOĞRU
Eşi tarafından silahla yaralanan kadın yaşadıklarını anlattı
YEREL

EŞİ TARAFINDAN SİLAHLA YARALANAN KADIN YAŞADIKLARINI ANLATTI
Konya Ticaret Borsası
YEREL

KONYA TİCARET BORSASI
Konya'da tır kamyonete çarptı: 1 ölü
YEREL

KONYA'DA TIR KAMYONETE ÇARPTI: 1 ÖLÜ
Atiker Konyaspor, Vitoria Guimaraes'i konuk edecek
YEREL

ATİKER KONYASPOR, VİTORİA GUİMARAES'İ KONUK EDECEK
Konya'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü öldü
YEREL

KONYA'DA REFÜJE ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

Karaman'daki trafik kazası
YEREL

KARAMAN'DAKİ TRAFİK KAZASI
FETÖ sanığı &quot;ByLock&quot; çözümlerini İspanyolca şiire benzetti
YEREL

FETÖ SANIĞI "BYLOCK" ÇÖZÜMLERİNİ İSPANYOLCA ŞİİRE BENZETTİ
Konya'daki FETÖ/PDY çatı davası
YEREL

KONYA'DAKİ FETÖ/PDY ÇATI DAVASI
&quot;Koltuklar kirlenmesin&quot; diye ayakta yolculuk eden madencilere davet
YEREL

"KOLTUKLAR KİRLENMESİN" DİYE AYAKTA YOLCULUK EDEN MADENCİLERE DAVET
Konya Ticaret Borsası
YEREL

KONYA TİCARET BORSASI
Konya'da FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

KONYA'DA FETÖ/PDY OPERASYONU
Konya'da iki aracın çarptığı yaya öldü
YEREL

KONYA'DA İKİ ARACIN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ
Konya'da akü takviyesi yapılan araçta yangın
YEREL

KONYA'DA AKÜ TAKVİYESİ YAPILAN ARAÇTA YANGIN