CHP Grup Başkanvekili Özel Turgutlu'da

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MANİSA (AA) - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Uzun süredir Manisa Ovası'ndaki çiftçiler, hangi ürüne sarılırlarsa sarılsınlar güçlük çekiyorlar. Pamuğu kaybettikten sonra üzüm bunun için güzel bir alternatifti ama üzümde de son dönemde ciddi sıkıntılar yaşanıyor." dedi.

Özel, yarın Manisa'nın Alaşehir ilçesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla yapılacak "Büyük Üzüm Mitingi ve Çalıştayı" öncesinde Şehzadeler, Turgutlu ve Sarıgöl ilçelerinde vatandaşları mitinge davet etti.

Manisa Ticaret Borsası ile Manisa Ticaret ve Sanayi Odası başkanlıklarını ziyaret eden Özel, burada yaptığı konuşmada, üzüm üreticilerinin sıkıntılarını gündeme getireceklerini söyledi.

Kuru üzümün fiyatının 6 liranın altında olmasının üreticinin iflası anlamına geldiğini öne süren Özel, üreticilerin aldığı kredileri kapatamadığını ve Manisa ekonomisinin büyük zarar gördüğünü ileri sürdü.

Beraberinde CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ve İzmir Milletvekili Musa Çam ile Turgutlu Ziraat Odasını ziyaret eden Özel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Manisa'daki herkesi mitinge davet ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin fındık ve üzüm gibi stratejik ürünlerden dolayı dünyanın en mutlu çiftçilerine sahip olması gerektiğini dile getiren Özel, şöyle konuştu:

"Bizim çiftçimizin yüzünün gülüyor olması gerekir. Fakat maalesef. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu sorunu yaşayanlarla birlikte bu soruna çözüm aramak için Manisa'dayız. Bugün Manisa Ovası'ndaki çiftçinin, AK Parti'li, CHP'li, MHP'li ya da başka partiye oy vermiş diye bakmanın bir anlamı yok. Ovadaki yangın, bağlardaki yangın hepimizi yakıyor. Bu sorun sadece bağcının sorunu değil, aynı zamanda esnafın sorunu, üreticinin, fabrikatörün sorunu demek. O fabrikada iş bekleyen işçinin işsizlik sorunu demek."

Özel ve beraberindekiler daha sonra Sarıgöl Ziraat Odası önünde üreticilerle bir araya geldi.



