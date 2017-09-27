Belediye başkanının evine yapılan ses bombalı saldırı

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HAKKARİ (AA) - Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, evine ses bombalı saldırı düzenlenen Durankaya Beldesi Belediye Başkanı Fatih Keskin'i ziyaret etti.

Toprak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı Berkant Yaman ile Keskin'i Bulvar Caddesi'ndeki ofisinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Toprak, burada yaptığı açıklamada, son dönemde Hakkari'nin Türkiye’nin her yerinde "huzurlu bir kent" olarak anıldığını söyledi.

Bölgenin spor, turizm, festival ve gençlerin il dışına yaptığı ziyaretlerle gündeme geldiğini anlatan Toprak, şunları kaydetti:

"Fakat maalesef geçen pazar günü ikinci defa Durankaya Belediye Başkanımızın Hakkari merkezdeki ikametine, birinci sefer ses bombası atıldı, ikincisinin el yapımı patlayıcı olduğunu değerlendiriyoruz. Bu tabii Hakkarimiz adına üzüntü verici bir gelişme. Demokrasi çerçevesinde seçimle gelmiş, beldesine, çevresine faydalı olmaya çalışan, siyaset yolu ile vatandaşlarının ihtiyaçlarını gidermek için gece gündüz çaba sarf eden, kimseye karşı zor kullanmayan bir belediye başkanımıza çocuklarının ve eşinin bulunduğu evine patlayıcı atılmasını ben burada bütün Hakkarili kardeşlerimiz huzurunda şiddetle kınıyorum."

- "Yıldıracaklarını sanıyorlarsa yanılıyorlar"

Toprak, bomba atarak, insanları korkutup yıldırmaya çalışarak bir yere varılamayacağını herkesin bilmesi gerektiğini ifade etti.

"Böyle şiddet, patlayıcılar, tehdit, cezalandırmaya kalkışma yoluyla sözde insanları yıldıracaklarını zannediyorlarsa yanıldıklarını bilmeleri lazım" ifadesini kullanan Toprak, şu değerlendirmede bulundu:

"Başkanımız, beraber görev yaptığımız dönem içerisinde devletinin, milletinin, bayrağının, demokrasinin yanında olmuştur. Her zaman fiziki olarak darbe gecesi de dahil ön saflarda bulunmuştur. Yapması gerekeni yapmıştır. Vatandaşlarının gücünü de arkasına alarak durması gereken yerde durmuştur. Açıklamaları, beyanatları ve fikirleriyle de şiddet uygulayan terör örgütleriyle hiçbir alakasının, irtibatının olmayacağını çok net olarak göstermektedir."

Toprak, Emniyet Müdürlüğünün saldırılarla ilgili ciddi bilgilere ulaştığını, olayın aydınlatılacağını ifade etti.

- "Ben hancıyım, bunu yapanlar yolcudur"

Belediye Başkanı Keskin de amacının halka hizmet etmek olduğunu, Hakkari'de huzurlu bir ortam bulunduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Ben halkımı, yöneticilerimi, Valimi seviyorum. Ben halkıma layık olduğu hizmeti getirmek için uğraşan yöneticilere yardımcı olmak zorundayım. Bizim amacımız bu. Bunu hiç kimse bozamaz. Ben hancıyım, bunu yapanlar yolcudur. Ben yerimdeyim. Valimleyim, yöneticimleyim, bayrağımlayım, devletimleyim, hizmetimleyim. Hakkari’nin huzurunu bozacak hiçbir faaliyetin içinde ne bulunmuşum, ne bulunacağım, ne de milletimi bulundururum."

