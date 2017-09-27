24. Uluslararası Adana Film Festivali

ADANA (AA) - Adana Büyükşehir Belediyesince bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Uluslararası Adana Film Festivali kapsamında oluşturulan "Sevgi Korteji" şehir turu attı.
Hacı Sabancı Bulvarı'ndaki otelin önünde üstü açık klasik otomobillere binen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ile Türk sinemasına emek veren oyuncu, yönetmen ve yapımcılar, şehir turu atarak Büyükşehir Belediyesinin bulunduğu Atatürk Caddesi'ne geldi.
Havai fişek gösterisinin yapıldığı belediye önünde toplanan vatandaşlar, kendilerine çiçek veren ünlülerle fotoğraf çektirdi.
Kortejde yer alan motorsiklet kulübü üyeleri de dikkati çekti.
Festival kapsamında "onur ödülü" alan duayen oyunculardan Şemsi İnkaya, festivalin çok coşkulu geçtiğini söyledi.
Festivale ilginin her sene arttığını ifade eden İnkaya, festivalin 24'üncüsünü yapmayı başaran Adana'nın, bundan sonrakilere de sahip çıkması gerektiğini kaydetti.