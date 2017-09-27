Hastane personelinin darbedilmesi kamaraya yansıdı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da hastane görevlisinin hasta yakını tarafından darbedilme anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Haliliye Ek Binasına gelen bir kişi, bilgi işlem biriminde görevli Feyad Karademir'den hasta olan yakını için randevu aldı.

Muayene için hastasıyla polikliniğe giden ve doktoru yerinde bulamayınca tekrar bilgi işleme dönen kişi, Karademir'le tartıştıktan sonra kendisini darbetti.

Çevredekilerin araya girmesiyle son bulan olayda Karademir, burnuna aldığı darbe sonucu yaralandı. Hastanedeki darp olayı güvenlik kameralarına yansıdı.

Darp raporu alan Karademir, saldırıyı gerçekleştiren kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Olayın ardından hastanede görevli Öz Büro İş Sendikası üyesi bir grup, olayı protesto etti.

Sendikanın şube başkanı Mahmut Karataş, burada yaptığı konuşmada, "Asgari ücret karşılığında hayatlarını idame etmeye ve özverili bir şekilde halkımıza en iyi şekilde hizmet vermeye çalışan arkadaşlarımızın kendini bilmez kişiler tarafından şiddete maruz kalmalarını kınıyoruz." dedi.

Grup, açıklamanın ardından sağlık çalışanları lehine sloganlar atarak dağıldı.