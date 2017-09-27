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Atatürk heykelinin ormanlık alana atılması

27 Eylül 2017 Çarşamba, 18:24

ANTALYA (AA) - Antalya'da Atatürk heykelinin makilik alana atılması iddiasıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişinin serbest bırakılmasına, aralarında milletvekillerinin de olduğu CHP'li grup, tepki gösterdi.

Antalya Adliyesine gelen CHP Antalya milletvekilleri Niyazi Nefi Kara, Mustafa Akaydın ile Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem ve beraberindeki partililer, "Cumhuriyetimizin takipçisi olacağız" pankartı açarak, slogan attı.

CHP İl Başkanı Erdem, adliye çıkışı gazetecilere yaptığı açıklamada, Atatürk heykelinin ormanlık alana atılmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişinin serbest bırakılmasını doğru bulmadıklarını söyledi.

Heykelin eski Varsak Belediyesine ait olduğunu ve bir depoya kaldırıldıktan sonra ortadan kaybolduğuna ilişkin açıklamaların yapıldığını belirten Erdem, yapılan "hain" saldırıyla ilgili çalışmaların sürmesini, suçluluların yakalanmasını istediklerini kaydetti.

Erdem, olayın masumane olmadığını savunarak, "Atatürk, hepimizin. Bu ülkede özgür yaşayan, bağımsız yaşayan ve çocuklarının geleceğini cumhuriyete borçlu bütün insanlarımızın ortak değeri." diye konuştu.

Grup, açıklamalardan sonra dağıldı.


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