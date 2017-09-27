Denizli'de cinayet: 1 ölü

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DENİZLİ (AA) - Denizli'de tartıştığı kız arkadaşını araçta öldürdüğünü söyleyen bir kişi emniyete teslim olurken araç, içindeki cesetle birlikte emniyete götürüldü.



Merkezefendi ilçesi Kumkısık Mahallesi'nde öğleden sonra silah sesi duyan vatandaşlar, jandarmaya haber verdi.

Ekiplerin çalışması devam ederken 6 suçtan arama kaydı bulunan M.K (43), Denizli Emniyet Müdürlüğüne gelerek tartıştığı kız arkadaşı Pınar Eliuz'u (31) Kumkısık Mahallesi'nde 20 APR 19 plakalı otomobilde tüfekle öldürdüğünü söyledi. M.K, daha sonra içerisinde Pınar Eliuz'un cesedinin de bulunduğu aracı maktulün oturduğu Pamukkale ilçesi İstiklal Mahallesi'ne bıraktığını ifade etti.

- Otomobil, cesetle birlikte emniyete çekildi

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin tarif ettiği bölgede yapılan aramada, Zübeyde Hanım Caddesi'nde yol kenarında park halindeki 20 APR 19 otomobilde bir kadın cesedi bulundu.



Polis ekipleri, içerisinde ceset bulunan otomobili detaylı inceleme için Denizli Emniyet Müdürlüğü bahçesine götürdü.

Burada yapılan incelemede cesedin Pınar Eliuz'a ait olduğu tespit edildi. Olayda kullanılan av tüfeği de araçta ele geçirildi.

Ceset, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.