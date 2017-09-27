Mardin'de "Şehrime hoş geldin" etkinliği

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MARDİN (AA) - İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesince, kente gelen öğrencilere yönelik "Şehrime hoş geldin" etkinliği düzenlendi.

Mardin Artuklu Üniversitesini kazanan öğrencilerin kente adeptasyonunu sağlamak amacıyla kampüs alanında gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda öğrenci katıldı.

Etkinlikte, Grup Gripin konser verdi, Mardinmasa ekipleri öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, yaptığı açıklamada, öğrencilere "hoş geldin" demek ve kendilerini evlerinde hissetmelerini sağlamak için böyle bir program düzenlediklerini belirtti.

Kente ilk defa gelen öğrencilere yönelik çalışmalarının devam edeceğini bildiren Yaman, şöyle dedi:

"Gençlerimiz yaşadıkları şehirde mutlu olsunlar diye sürekli çalışmalar yapıyoruz. Onların kaliteli vakit geçirebilmeleri için gençlik merkezi, bilgi evi projemizi hayata geçirdik. Ayrıca kentimizin farklı mahallelerinde de gençlik merkezleri açacağız. Gençlerimizin gelişimi adına başarıyla yolumuzda ilerleyeceğiz."

Belediye Gençlik Hizmetleri Müdürü Burak Bahadır ise belediye olarak gençlerin Mardin'de rahat etmeleri için elinden gelen bütün gayreti sarf ettiklerini söyledi.

Üniversite öğrencisi Büşra Çelik, etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ev sahibi Mardin Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.