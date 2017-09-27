Adana'daki 2 kişinin öldüğü silahlı kavga

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ADANA (AA) - Adana'da 2 kişinin öldürüldüğü silahlı kavgada yaralanan 3 zanlıdan 1'i, tedavisinin ardından adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Bulvarı'ndaki bir restoranın ortakları arasında hisselerin satışıyla ilgili çıktığı iddia edilen ve 2 kişinin ölümü, 3 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kavgada yaralanan zanlılardan Erkan Ç, hastanedeki tedavisinin ardından Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

İşlemleri tamamlanan Erkan Ç, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

- Olay

Merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Bulvarı'nda, 11 Eylül'de bir restoranın ortakları Kemal Daş ve Erkan Ç. arasında çıkan silahlı kavgada Murat Sultan (39) ile Orhan Koğa (35) olay yerinde hayatını kaybetmiş, Erkan Ç, Serkan Kaplan ile Ömer Karabacak ise yaralanmıştı.

Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 6'sı tutuklanmış, 2 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.

Silahlı kavganın, ortaklar Daş ve Erkan Ç. arasında hisselerin devri nedeniyle yaşanan anlaşmazlık nedeniyle çıktığı ileri sürülmüştü.