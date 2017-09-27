Kahramanmaraş'taki FETÖ/PDY davası

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik, "emniyet imamı"nın da aralarında olduğu 22 sanığın yargılandığı davada etkin pişmanlık hükülerinden yararlanarak itirafçı olan 4 kişi tahliye edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar ve avukatları katıldı. Bazı sanıklar ise bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifade verdi.

Duruşma dosyasına giren belgelerin okunmasının ardından sanıklar savunma yaptı. Üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, tahliyelerini talep etti.

Duruşmaya tutuklu bulunduğu Osmaniye'deki cezaevinden SEGBİS aracılığıyla bağlanan ve "emniyet imamı" olduğu iddia edilen Ramazan Say, aynı suçtan tutuklu emekli başkomiser Veli Yiğit'in, kendisi hakkında "sohbet abiliği yapıyordu" şeklindeki suçlamalara yanıt verdi.

Bu kişiyi tanımadığını öne süren Say, "Eğer beni tanıyorsa çocuklarımın ismini söylesin." dedi.

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Timuçin Dedeoğlu, "Siz bütün arkadaşlarınızın çocuklarının ismini biliyor musunuz?" karşılığını verdi.

Say'ın avukatı ise müvekkilinin örgüt yöneticisi olmadığını, yargılanmanın "örgüt üyesi" olarak yapılmasını talep etti.

Sanıklardan eski emniyet amiri B.K. ise etkin pişmanlık yasasından faydalanmak istediğini belirterek, 1999- 2000 yıllarında örgütle tanıştığını Elbistan ilçesine atandıktan sonra Yemliha Genç isimli kişiyle sohbetlere katıldığını itiraf etti.

Mahkeme başkanının 15 Temmuz'da "ByLock" üzerinden herhangi bir görüşmenin olup olmadığı sorusu üzerine B.K, "Dikkat edin darbe oluyor" yazışmasının ardından örgütün darbe yaptığını anladığını dile getirdi.

Aynı şekilde etkin pişmanlık yasasından yararlanmak isteyen Y.K.B. ve Ş.Ö. de örgütle ilgili bilgi verdi.

Mahkeme heyeti B.K, Y.K.B, Ş.Ö. ve A.D'nin tahliyesine, diğer sanıkların tutukluluklarının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.







