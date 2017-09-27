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AK Parti Gaziantep Milletvekili Yüksel'in vefatı

27 Eylül 2017 Çarşamba, 18:51
AK Parti Gaziantep Milletvekili Yüksel'in vefatı

ŞANLIURFA (AA) - Önceki gün vefat eden AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Yüksel'in ailesi, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde taziyeleri kabul ediyor.

Kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Yüksel için evinin bulunduğu Meydan Mahallesi'nde taziye çadırları kuruldu.

Yüksel'in ailesi taziyeleri burada kabul ediyor. AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Mehmet Erdoğan, Ahmet Uzer ve Abdullah Nejat Koçer, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Birecik Kaymakamı Kadir Perçi ile bazı ilçe belediye başkanlarıyla çok sayıda vatandaş da Yüksel ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

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