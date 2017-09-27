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Basketbol: Hazırlık maçı

27 Eylül 2017 Çarşamba, 18:55


BURSA (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, hazırlık maçında Rusya'nın Lokomotiv Kuban takımına 84-70 mağlup oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıkları kapsamında TOFAŞ, Lokomotiv Kuban ile TOFAŞ Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.

Müsabakanın ilk yarısını 45-42 önde tamamlayan Rus temsilcisi, karşılaşmadan da 84-70 galip ayrıldı.

TOFAŞ, bir sonraki hazırlık maçında 30 Eylül Cumartesi günü Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Eskişehir Basket ile karşılaşacak.

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