Kayseri'deki 70 sanıklı FETÖ/PDY davası

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgüte finans sağladıkları iddiasıyla haklarında dava açılan, aralarında eski AK Parti İl Başkanı Ömer Dengiz, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ile iş adamlarının da bulunduğu 17'si tutuklu 70 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşma, sanıkların çokluğu nedeniyle adliyenin konferans salonunda görüldü. Duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

Duruşmada 4 tutuksuz sanık savunma yaptı. Sanıklardan iş adamı Ersin K, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığını ve bildiklerini savcıya anlattığını söyledi.

Örgütün Kayseri'yi Melikgazi, Kocasinan ve Erciyes olmak üzere üç bölgeye ayırdığını, başlarında da il imamı Sıtkı Baş'ın bulunduğunu ifade eden Ersin K, "Kayseri'deki yapı aynen bir piramit gibi. Başlarında il imamı Sıtkı Baş var. İli Melikgazi, Kocasinan ve Erciyes olmak üzere üçe bölmüşler. Bunlara bağlı çok sayıda oturma grubu oluşturmuşlar. Ben Erciyes'te oturma grubuna katılıyordum. Bizden sorumlu kişi Bülent isimli hocaydı. Melikgazi ve Kocasinan'ın hocasını bilmem. Zaten örgüt de bu yönde yapılanmıştı." diye konuştu.

Sanıklar Tahir U. ve Nuh Mehmet S. de haklarında suçlamaları kabul etmediklerini söyledi.

Sanık KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz da terör örgütünün desteğiyle başkan olduğu iddiası ve hakkındaki tanık beyanlarına yönelik savunma yaptı.

Hiçyılmaz, 2009 yılında da başkanlık için aday olduğunu, o zamanki yönetimin listeyi seçime 3 gün kala kendilerine vermesi nedeniyle çalışma yapamadıkları için seçimi kaybettiklerini söyledi.

2013 yılında yapılan oda seçimlerinde yeniden aday olduğunu ve sivil toplum kuruluşlarından destek aldığını ifade eden Hiçyılmaz, ilk süreçte sadece kendi adayları bulunduğunu belirten GESİAD'dan destek alamadığını aktardı.

GESİAD'ın adaylarının seçilemeyeceğini anlaması üzerine istemeyerek de olsa seçime yakın bir zaman kala kendisini desteklediğini dile getiren Hiçyılmaz, "GESİAD'ın desteğiyle başkan seçildiğim iddiasını kabul etmiyorum. Hiçbir zaman GESİAD üyesi olmadım, kapısından geçmedim. Ayrıca GESİAD o dönemde legal bir kuruluştu." diyle konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği ve örgütün mütevelli heyeti üyesi olduğu iddialarını da kabul etmeyen Hiçyılmaz, kendisine kumpas kurulduğunu öne sürdü.

Duruşmaya yarın, savunması yarım kalan Hiçyılmaz'ın ifadesi ile devam edilecek.



