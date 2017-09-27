Hamile kadına eşi tarafından işkence edilmesi

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 7 yıllık eşi tarafından işkence edilen ve bebeğini kaybetme tehlikesi bulunan Çağlar A. (26), yoğun bakımdaki tedavisinin ardından servise alındı.

Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi edilen kadının ağabeyi Mustafa Sönmez, gazetecilere açıklamasında, 3 çocuk annesi kardeşinin zaman zaman eşiyle kavga ettiğini ancak şiddete maruz kaldığını kendilerinden gizlediğini söyledi.

Şehitkamil ilçesi Kıbrıs Mahallesi'ndeki evlerinde geçen hafta sonu eniştesinin, eşine çocuklarının önünde şiddet uyguladıktan sonra av tüfeğiyle sol bacağına ateş ettiğini ifade eden Sönmez, acilen hastaneye getirilen kardeşinin ve karnındaki bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu kaydetti.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkililerinin de konuyla ilgilendiğini anlatan Sönmez, "Kendisi hamile, bacağının kesildiğini bilmiyor. Bu durumu ona nasıl anlatacağımızı bilmiyoruz, işkence olayıyla ilgili gerekenin yapılmasını istiyoruz." dedi.

Kardeşinin uzun zamandır şiddet gördüğünü ancak eniştesinin aile bireylerini öldürmekle tehdit ettiği için bu duruma katlandığını savunan Sönmez, kardeşi ve yeğenlerinin hayatından endişe ettiklerini söyledi.

Bu arada hastane yetkilileri, 4 gün boyunca yoğun bakımda tutulan Çağlar A'nın hayati fonksiyonlarının düzeldiğini ve sol bacağı kesilen kadının tedavisine bundan sonra ortopedi servisinde devam edileceğini bildirdi.

Öte yandan Gaziantep Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri, olayın ardından babaannesin yanında bulunan 3 çocuğu evlerinde ziyaret ederek bir süre görüştü.

Şehitkamil ilçesinde 23 Eylül'de meydana gelen olayda bir süredir işsiz olan Mehmet Ali A, işkence yaptığı eşini av tüfeğiyle yaraladıktan sonra çocuklarını rehin almış, polisin operasyonu sonrasında gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.











