ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Atiker Konyaspor-Vitoria Guimaraes maçına doğru

27 Eylül 2017 Çarşamba, 19:31
Atiker Konyaspor-Vitoria Guimaraes maçına doğru


KONYA (AA) - Vitoria Guimaraes Teknik Direktörü Pedro Martins, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda yarın oynayacakları Atiker Konyaspor maçına hazır olduklarını söyledi.

Martins, karşılaşmanın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına, kaleci Miguel Silva ile katıldı.

Zorlu ve keyifli bir maç olacağına inandığını belirten Martins, "Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Gruba baktığımız zaman bir denge söz konusu. Zor bir gruptayız. Atiker Konyaspor, ofansif ve defansif olarak çok iyi bir takım. Bunu aklımıza yazdık ve hazırlanarak geldik. Ne olursa olsun sonuna kadar mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Taraftarlarının kendilerinden iyi bir sonuç beklediğini ifade eden Martins, takımının fiziksel açıdan çok iyi durumda olduğunu ve Portekiz'e güzel bir sonuçla dönmek istediklerini sözlerine ekledi.

Portekiz temsilcisinin kalecisi Miguel Silva ise sahada ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını dile getirdi.

İLGİLİ HABERLER
FETÖ sanığından mahkeme heyetine tehdit
YEREL

FETÖ SANIĞINDAN MAHKEME HEYETİNE TEHDİT
Atiker Konyaspor, Vitoria Guimaraes maçına hazır
YEREL

ATİKER KONYASPOR, VİTORİA GUİMARAES MAÇINA HAZIR
FETÖ/PDY'nin terör örgütü olduğunu kabul etmedi
YEREL

FETÖ/PDY'NİN TERÖR ÖRGÜTÜ OLDUĞUNU KABUL ETMEDİ
Atiker Konyaspor-Vitoria Guimaraes maçına doğru
YEREL

ATİKER KONYASPOR-VİTORİA GUİMARAES MAÇINA DOĞRU
Eşi tarafından silahla yaralanan kadın yaşadıklarını anlattı
YEREL

EŞİ TARAFINDAN SİLAHLA YARALANAN KADIN YAŞADIKLARINI ANLATTI
Konya Ticaret Borsası
YEREL

KONYA TİCARET BORSASI
Konya'da tır kamyonete çarptı: 1 ölü
YEREL

KONYA'DA TIR KAMYONETE ÇARPTI: 1 ÖLÜ
Atiker Konyaspor, Vitoria Guimaraes'i konuk edecek
YEREL

ATİKER KONYASPOR, VİTORİA GUİMARAES'İ KONUK EDECEK
Konya'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü öldü
YEREL

KONYA'DA REFÜJE ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

Karaman'daki trafik kazası
YEREL

KARAMAN'DAKİ TRAFİK KAZASI
FETÖ sanığı &quot;ByLock&quot; çözümlerini İspanyolca şiire benzetti
YEREL

FETÖ SANIĞI "BYLOCK" ÇÖZÜMLERİNİ İSPANYOLCA ŞİİRE BENZETTİ
Konya'daki FETÖ/PDY çatı davası
YEREL

KONYA'DAKİ FETÖ/PDY ÇATI DAVASI
&quot;Koltuklar kirlenmesin&quot; diye ayakta yolculuk eden madencilere davet
YEREL

"KOLTUKLAR KİRLENMESİN" DİYE AYAKTA YOLCULUK EDEN MADENCİLERE DAVET
Konya Ticaret Borsası
YEREL

KONYA TİCARET BORSASI
Konya'da FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

KONYA'DA FETÖ/PDY OPERASYONU
Konya'da iki aracın çarptığı yaya öldü
YEREL

KONYA'DA İKİ ARACIN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ
Konya'da akü takviyesi yapılan araçta yangın
YEREL

KONYA'DA AKÜ TAKVİYESİ YAPILAN ARAÇTA YANGIN