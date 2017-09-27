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Erzurum'da "Engelleri Aşalım Projesi" şenlik organizasyonu başladı

27 Eylül 2017 Çarşamba, 20:22
Erzurum'da "Engelleri Aşalım Projesi" şenlik organizasyonu başladı

ERZURUM (AA) - Atatürk Üniversitesi ile Kastamonu Üniversitesince yürütülen Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi hibe programı kapsamında, Engelleri Aşalım Projesi'nin şenlik organizasyonu açılış töreni Atatürk Üniversitesi'nde yapıldı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Kültür Merkezi Mavi Salonda gerçekleşen açılış töreninde, engellilerin hayatın tüm alanlarında varlık göstermelerine yardımcı olma hususunda devletin duyarlı bir duruş sergilediğini söyledi.

Bu konuda topluma ve özellikle üniversitelere önemli görevler düştüğüne dikkati çeken Çomaklı, "Engellilerin mücadelelerinde onların yanında yer almak, onları teşvik etmek, herkesin öncelikli sorumlulukları arasında yer almalıdır." dedi.

Çomaklı, engellilerin iş gücü piyasasına girişlerinin kolaylaştırılması, bunun önünde yatan etmenlerin ortadan kaldırılması, iş gücü piyasasındaki engellilere yönelik ayrımcılığın tüm biçimlerinin azaltılmasını amaçlayan bir projede üniversite olarak yer almaktan mutluluk duyduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Engelli kardeşlerimiz için yapılan çalışmalar adanmışlık gerektiren misyon faaliyetleridir. Bu bağlamda Atatürk Üniversitesi de gerekli fiziki eksiklikleri gidermiş, engelli öğrencilerimizin ihtiyaçlarını dikkate alarak, çeşitli sorumluluk projeleri geliştirmiştir. Her birimizin engelli konuma düşünebileceğimiz bilinciyle konuya ilişkin toplumsal duyarlılığın daha da artması, öğrencilerimizin empati kurması ve birbirlerini anlamasının önünü açacak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Üniversitemiz 'Engelsiz Üniversite' olma yönünde hızla ilerlemektedir. Engelli öğrencilerimizin eğitim öğretim ile ilgili yaşayabilecekleri engelleri ortadan kaldırmak, daha güzel bir eğitim ortamı sunabilmenin yanı sıra engellilerin üniversiteyi her anlamda paylaşıp yaşayabileceği somut projeler ile katkıda bulunmak ve topluma kazandırma konusundaki gayretlerimiz artarak devam edecektir."

Kastamonu Üniversitesi Rektör Danışmanı Mehmet Üneş, konuşmasında, temelleri 2014'te dayanan Engelleri Aşalım Projesi'nin Erzurum ayağında bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Proje bütçesinin tamamının Avrupa Birliği hibe yardımıyla oluşturulduğunu aktaran Üneş, şunları kaydetti:

"2014-2017 arasında çağrıya çıkılan bütçe miktarı 23 milyon avro. Ülke genelinde toplamda 2 bin 500'e yakın proje ön başvuruya tabii tutuldu ve bunlardan sadece 146'sı kabul gördü. En büyük bütçeli projelerden birisi ve bu kapsamda kabul edilen tek dezavantajlı üniversite projesi bizim projemiz. Atatürk Üniversitesi ile Kastamonu Üniversitesi tarafından ortaklaşa yürütülen Engelleri Aşalım Projesi tek üniversite projesi olarak yer alıyor. Geri kalan tüm projeler dernekler ve vakıflara ait. Projemizin asli amacı mesleki eğitimde engeller hususu ve kariyer planlama ile insan kaynağı hakkında destekler vermektir. Aynı zamanda engellilerin, mesleki eğitim seçiminde kariyer planlamalarını doğru yapıp doğru işe yönlendirmelerini sağlamaktır. Ayrıca bu kapsamda geliştirilecek eğitim modüllerinin, hazırlanan bir platform vasıtasıyla tüm Türkiye'deki engelli ve engelli yakınlarına ücretsiz olarak sağlanmasıdır."

AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı ise Türkiye'nin her tarafında engelliler için hazırlanan çalışmaların devam ettiğini bildirerek, "Ancak bu yeterli değil. Daha çok çalışarak bu faaliyet ve projeleri artırabiliriz. Engelli derken ben rahatsız oluyorum. Engel insanın beyninde olmasın. Herkes her an engelli olabilir. Basit bir trafik kazasıyla bile fiziksel engelli olabiliriz. Üniversitelerin öncülüğünde engellisi ve engelsiziyle beraber biz 80 milyon kişi olarak birlik ve beraberlik içinde projeler yapalım. Zihindeki engelleri kaldırarak gelecek ve insanlık için en güzel çalışmaları birlikte yapalım." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Atatürk Üniversitesi Rektörü Çomaklı, Kastamonu Üniversitesi Rektör Danışmanı Üneş'e çalışmalarından dolayı plaket takdim etti.

Engelleri Aşalım Projesi kapsamında düzenlenen şenlikler, 27-29 Eylül arasında Atatürk Üniversitesi Gençlik ve Bilim Anıtı'nda devam edecek.

Programa, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mevlüt Doğan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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