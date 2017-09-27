Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davası

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MUĞLA (AA) - Muğla'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 2'si firari, 43'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın duruşmasına yarına kadar ara verildi.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince adliye binasındaki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle Muğla Ticaret ve Sanayi Odası salonunda görülen duruşmada, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edilen SAT ekibi üyesi eski Yüzbaşı Haldun Gülmez'e, bu konuda ek savunma yapması için söz verildi.

Darbe girişiminden önce söz konusu programa dört günde 65 bağlantı gerçekleştirdiği, toplam 21 dakika görüşme yaptığı tespit edilen sanık Gülmez, suçlamayı kabul etmedi.

"ByLock" kullanıcısı olmadığını savunan Gülmez, "ByLock" tespitinin "yasaklı delil" olarak değerlendirilip, aleyhine kullanılmaması gerektiğini iddia etti.

Sanığın esas hakkındaki ek savunmasının ardından duruşmaya yarına kadar ara verildi.