ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davası

27 Eylül 2017 Çarşamba, 20:23

MUĞLA (AA) - Muğla'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 2'si firari, 43'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın duruşmasına yarına kadar ara verildi.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince adliye binasındaki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle Muğla Ticaret ve Sanayi Odası salonunda görülen duruşmada, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edilen SAT ekibi üyesi eski Yüzbaşı Haldun Gülmez'e, bu konuda ek savunma yapması için söz verildi.

Darbe girişiminden önce söz konusu programa dört günde 65 bağlantı gerçekleştirdiği, toplam 21 dakika görüşme yaptığı tespit edilen sanık Gülmez, suçlamayı kabul etmedi.

"ByLock" kullanıcısı olmadığını savunan Gülmez, "ByLock" tespitinin "yasaklı delil" olarak değerlendirilip, aleyhine kullanılmaması gerektiğini iddia etti.

Sanığın esas hakkındaki ek savunmasının ardından duruşmaya yarına kadar ara verildi.

İLGİLİ HABERLER
Muğla'daki &quot;hero&quot; tişörtü soruşturması
YEREL

MUĞLA'DAKİ "HERO" TİŞÖRTÜ SORUŞTURMASI
&quot;Hepsi azılı birer militan, eli kanlı katiller güruhu&quot;
YEREL

"HEPSİ AZILI BİRER MİLİTAN, ELİ KANLI KATİLLER GÜRUHU"
Bodrumlu yat işletmecileri Yunan turlarını kaldırdı
YEREL

BODRUMLU YAT İŞLETMECİLERİ YUNAN TURLARINI KALDIRDI

Bodrum'da deniz dibi temizliği yapılacak
YEREL

BODRUM'DA DENİZ DİBİ TEMİZLİĞİ YAPILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davası
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SUİKAST GİRİŞİMİ DAVASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davası
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SUİKAST GİRİŞİMİ DAVASI
Bedensel engelliler tiyatro oyununda buluştu
YEREL

BEDENSEL ENGELLİLER TİYATRO OYUNUNDA BULUŞTU
2017 Dünya Kiteboard Şampiyonası
YEREL

2017 DÜNYA KİTEBOARD ŞAMPİYONASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davası
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SUİKAST GİRİŞİMİ DAVASI
FETÖ şüphelisi eski komiser Bodrum'da gözaltına alındı
YEREL

FETÖ ŞÜPHELİSİ ESKİ KOMİSER BODRUM'DA GÖZALTINA ALINDI